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Происшествия

В Пензе ищут пенсионерку, страдающую потерей памяти

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В Пензе разыскивают 73-летнюю горожанку Татьяну Жданенкову (Ермакову). 6 июня пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Татьяны Михайловны - 154 см, телосложение худощавое, волосы седые, до плеч.

Была одета в серо-белую полосатую кофту с капюшоном, коричневую водолазку, черные брюки.

Женщина страдает потерей памяти.

Всех, у кого есть информация о Татьяне Жданенковой, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-523, 112.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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