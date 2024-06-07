В Пензе ищут пенсионерку, страдающую потерей памяти

07.06.2024 | 08:39

В Пензе разыскивают 73-летнюю горожанку Татьяну Жданенкову (Ермакову). 6 июня пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Татьяны Михайловны - 154 см, телосложение худощавое, волосы седые, до плеч.

Была одета в серо-белую полосатую кофту с капюшоном, коричневую водолазку, черные брюки.

Женщина страдает потерей памяти.

Всех, у кого есть информация о Татьяне Жданенковой, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-523, 112.