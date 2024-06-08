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Происшествия

В Пензенском районе машина слетела в кювет и перевернулась

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В субботу, 8 июня, в Пензенском районе случилось серьезное ДТП. Видео с места событий опубликовано в Сети.

Сообщается, что на дороге Пенза - Сердобск у поворота на село Большая Елань автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

На кадрах - белая легковая машина, лежащая вверх колесами. На обочине автоинспекторы опрашивают нескольких человек.

Также к месту аварии прибыли 2 кареты скорой помощи. Видно, как медики подвозят каталку с пострадавшим к распахнутым дверям одной из машин.

6 июня на трассе М-5 на выезде из Пензы со стороны Чемодановки МАЗ с 30-летним шофером столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 19-летнего молодого человека. После удара грузовик врезался в стоящий Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

Водитель МАЗа и 2 пассажира Chevrolet, 55 и 53 лет, получили травмы. Последнему потребовалась госпитализация, другим помощь оказали на месте.

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Источник — видео «Пенза новости»
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