Пассажир стоявшего авто серьезно пострадал в ДТП на окраине Пензы

07.06.2024 | 11:43

Вечером в четверг, 6 июня, на трассе М-5 в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.

По предварительным данным, в 19:40 на 646-м километре, на выезде из города со стороны Чемодановки, столкнулись МАЗ и ВАЗ-2112. Первым автомобилем управлял 30-летний шофер, вторым - 19-летний водитель.

После удара грузовик врезался в стоящий Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате происшествия травмы получили 3 человека - водитель МАЗа и 2 пассажира Chevrolet, 55 и 53 лет. Последнему потребовалась госпитализация, прочим помощь оказали на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.