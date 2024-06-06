Житель Наровчатского района сел пьяным за руль и покалечил 3 человек

06.06.2024 | 18:39

53-летнего жителя Наровчатского района признали виновным в ДТП на трассе М-5 в Спасском районе. В аварии пострадали 4 человека.

Инцидент случился 10 сентября 2023 года около 21:20. Мужчина, будучи нетрезвым, ехал на ВАЗ-2121. Превысив скорость, он оказался на полосе встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

В аварии пострадали четверо пассажиров иномарки. Травмы двух из них расценили как тяжкий вред здоровью, одного - как средний, еще одного - как легкий.

Свою вину водитель признал, в содеянном раскаялся и в добровольном порядке частично возместил причиненный раненым моральный вред.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.