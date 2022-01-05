Стала известна причина пожара в квартире с 12-летним ребенком

05.01.2022 | 10:18

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности несчастного случая, о котором рассказал губернатор Олег Мельниченко, указывая на необходимость усиления профилактической работы и увеличения количества рейдов по неблагополучным семьям.

12-летний мальчик живет в Заречном вместе с дедушкой. Еще летом его привезла мать - уроженка Заречного, проживающая в Старом Осколе. Женщина оставила своему отцу доверенность на представление интересов ребенка и уехала, определив сына в шестой класс школы.

Вечером 3 января дедушка был на работе, а мальчик занялся бисероплетением. Зажигалкой он начал плавить леску, на которую нанизывал бусины. Леска стала плавиться и капать на стол, начался пожар.

Квартира находилась на первом этаже, и испуганный школьник выпрыгнул в окно. Тем не менее он успел получить ожоги второй степени. Ребенка доставили в больницу. Первое время он находился в реанимационном отделении, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

Отец мальчика, с которым мать разведена, не занимался воспитанием сына и умер в декабре 2021 года. Мать же пообещала приехать лишь после 10 января.

«Во всех районах города и области созданы межведомственные рабочие группы, в которые входят сотрудники МЧС, полиции, районных администраций и социальной службы. Проводятся профилактические рейды. Особое внимание уделяется семьям, входящим в группу риска, многодетным семьям и одиноко проживающим престарелым гражданам», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.