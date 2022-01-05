Происшествия

Стала известна причина пожара в квартире с 12-летним ребенком

Печать

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности несчастного случая, о котором рассказал губернатор Олег Мельниченко, указывая на необходимость усиления профилактической работы и увеличения количества рейдов по неблагополучным семьям.

12-летний мальчик живет в Заречном вместе с дедушкой. Еще летом его привезла мать - уроженка Заречного, проживающая в Старом Осколе. Женщина оставила своему отцу доверенность на представление интересов ребенка и уехала, определив сына в шестой класс школы.

Вечером 3 января дедушка был на работе, а мальчик занялся бисероплетением. Зажигалкой он начал плавить леску, на которую нанизывал бусины. Леска стала плавиться и капать на стол, начался пожар.

Квартира находилась на первом этаже, и испуганный школьник выпрыгнул в окно. Тем не менее он успел получить ожоги второй степени. Ребенка доставили в больницу. Первое время он находился в реанимационном отделении, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

Отец мальчика, с которым мать разведена, не занимался воспитанием сына и умер в декабре 2021 года. Мать же пообещала приехать лишь после 10 января.

«Во всех районах города и области созданы межведомственные рабочие группы, в которые входят сотрудники МЧС, полиции, районных администраций и социальной службы. Проводятся профилактические рейды. Особое внимание уделяется семьям, входящим в группу риска, многодетным семьям и одиноко проживающим престарелым гражданам», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте