В Пензе на рейдах будут выявлять нетрезвых родителей

04.01.2022 | 18:11

«Как я и предполагал, 2-го числа я говорил об этом: если мы нормально не наладим профилактическую работу, то у нас начнут страдать дети. И вот - как в воду глядел», - констатировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В качестве примера глава региона привел несчастный случай, в результате которого пострадал 12-летний мальчик. Из-за недосмотра со стороны взрослых и действий самого подростка в квартире произошел пожар.

«Я проводил совещание перед праздниками, предупреждал: пройдите, просмотрите, поднимите систему профилактики, еще раз проанализируйте ситуацию вокруг несовершеннолетних. Я это в небеса обетованные, что ли, говорил? Я это говорил, чтобы вы через свою муниципальную систему профилактики провели соответствующую работу», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор дал распоряжение увеличить количество рейдов по социально неблагополучным семьям, привлечь к профилактической работе сотрудников образования, в первую очередь - классных руководителей.

Также Олег Мельниченко дал указание составить список несовершеннолетних, которые пребывают на территории муниципальных образований без законных представителей. Это касается даже тех, кто приехал к родственникам на каникулы.

«В целом всем районам поручение дали, график посещения семей, находящихся в социально опасном положении, и детей, которые находятся на учете, у нас выстроен. Сегодня мы составим таблицу, и ежедневно отчет будет поступать мне из каждого муниципального образования», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Чтобы выявить родителей, находящихся в нетрезвом состоянии, большую часть рейдов будут проводить по вечерам.