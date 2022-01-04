Общество

В Пензе на рейдах будут выявлять нетрезвых родителей

Печать

«Как я и предполагал, 2-го числа я говорил об этом: если мы нормально не наладим профилактическую работу, то у нас начнут страдать дети. И вот - как в воду глядел», - констатировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В качестве примера глава региона привел несчастный случай, в результате которого пострадал 12-летний мальчик. Из-за недосмотра со стороны взрослых и действий самого подростка в квартире произошел пожар.

«Я проводил совещание перед праздниками, предупреждал: пройдите, просмотрите, поднимите систему профилактики, еще раз проанализируйте ситуацию вокруг несовершеннолетних. Я это в небеса обетованные, что ли, говорил? Я это говорил, чтобы вы через свою муниципальную систему профилактики провели соответствующую работу», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор дал распоряжение увеличить количество рейдов по социально неблагополучным семьям, привлечь к профилактической работе сотрудников образования, в первую очередь - классных руководителей.

Также Олег Мельниченко дал указание составить список несовершеннолетних, которые пребывают на территории муниципальных образований без законных представителей. Это касается даже тех, кто приехал к родственникам на каникулы.

«В целом всем районам поручение дали, график посещения семей, находящихся в социально опасном положении, и детей, которые находятся на учете, у нас выстроен. Сегодня мы составим таблицу, и ежедневно отчет будет поступать мне из каждого муниципального образования», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Чтобы выявить родителей, находящихся в нетрезвом состоянии, большую часть рейдов будут проводить по вечерам.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

Как интересно они выявят тех детей, кто на каникулы приехал? Какие-то задачи фантастические он ставит!

Гость||

Да в эти 10 дней и в благополучных семьях родители нетрезвые! У нас врач-чинков знакомый, двое детей, так у них гости постоянно и застолья, сыну лет с 15 уже не запрещают Балтику-9 принимать, иной раз и нальют сами! Зато семья образцовая, веселые милые люди, все их любят, в гости ходят, дети в гимназии, ага…

Гость||

Я в воду посмотрел и вздрогнул.

Гость||

//Чтобы выявить родителей, находящихся в нетрезвом состоянии, большую часть рейдов будут проводить по вечерам//

————-

По вечерам и чинуши колдырят, даже за рулем, как беспалов, этих проверяющих самих проверить надо!

Гость||

А нетрезвых водителей?

Гость||

Когда уберет игровые автоматы из пензы?

Гость||

Больше,больше рейдов,чтобы пукинуть бедные не смогли без сотрудника.

Гость||

Только рейды. Надо крестный ход мутить

Гость||

глупомордый не в воду смотри а на реальность.....

Гость||

Усы мешают ямУ!

Гость||

Бурная видимость бурной деятельности. Хоть одного ППСника кто где видел? Раньше улицы патрулировали. Сейчас вечером с работы страшно идти.

Гость||

Среди бела дня грабят.

Гость||

А как классным руководителям, что в рейды пойдут, оплачивать работу будут в праздничные дни? В двойном размере? Или опять за спасибо? Ах, да - это же дети...

Гость||

С алкоголиками должна работать полиция, а не классные руководители.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте