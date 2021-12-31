Пропавшую в Иссинском районе женщину нашли погибшей

31.12.2021 | 08:24

В Пензенской области нашли погибшей 87-летнюю женщину, пропавшую в Иссинском районе. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

Место нахождения жительницы села Кисловка было неизвестно с 29 декабря. Вечером 30-го волонтеры распространили информацию о розыске и призвали жителей региона о помощи. Однако уже через час стало известно, что поиски прекращены.

«Найдена, погибла. Искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении в официальном сообществе пензенского отряда «Лиза Алерт».

Что именно произошло с женщиной и где ее нашли, не уточняется.