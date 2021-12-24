Происшествия

Опубликованы фото работы спасателей на месте массового ДТП

Печать

На сайте Пензенского пожарно-спасательного центра появилась информация о массовом ДТП, произошедшем в Бессоновском районе в четверг, 23 декабря.

В 12:15 на 664-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля: Volkswagen Polo с 60-летним мужчиной за рулем, Scania с полуприцепом под управлением 48-летнего шофера, а также две машины марки Kia Rio с 46- и 42-летним водителями.

Сообщение поступило спасателям из центра обработки экстренных вызовов «Системы-112».

«Прибыв на место происшествия, спасатели и пожарные ПСЧ № 23 с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали и извлекли из автомобиля пострадавшую женщину и передали врачам скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.

60-летнюю женщину, пассажирку одного из Kia Rio, и водителя другого автомобиля той же марки медики госпитализировали с травмами, а 84-летнего мужчину, находившегося в салоне вместе с женщиной, после оказания помощи отпустили.

Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. Его тело также извлекли специалисты и передали сотрудникам полиции.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Киа вылетела под фв?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте