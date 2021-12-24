Опубликованы фото работы спасателей на месте массового ДТП

На сайте Пензенского пожарно-спасательного центра появилась информация о массовом ДТП, произошедшем в Бессоновском районе в четверг, 23 декабря.
В 12:15 на 664-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля: Volkswagen Polo с 60-летним мужчиной за рулем, Scania с полуприцепом под управлением 48-летнего шофера, а также две машины марки Kia Rio с 46- и 42-летним водителями.
Сообщение поступило спасателям из центра обработки экстренных вызовов «Системы-112».
«Прибыв на место происшествия, спасатели и пожарные ПСЧ № 23 с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали и извлекли из автомобиля пострадавшую женщину и передали врачам скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.
60-летнюю женщину, пассажирку одного из Kia Rio, и водителя другого автомобиля той же марки медики госпитализировали с травмами, а 84-летнего мужчину, находившегося в салоне вместе с женщиной, после оказания помощи отпустили.
Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. Его тело также извлекли специалисты и передали сотрудникам полиции.
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