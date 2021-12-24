В Бессоновском районе при столкновении 4 машин погиб мужчина

24.12.2021 | 11:28

В четверг, 23 декабря, в Бессоновском районе случилось массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Предварительно установлено, что в 12:15 на 664-м километре трассы М5 столкнулись четыре автомобиля: Volkswagen Polo с 60-летним мужчиной за рулем, Scania с полуприцепом под управлением 48-летнего шофера, а также две машины марки Kia Rio с 46- и 42-летним водителями.

В результате аварии водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте.

«Пассажиры автомобиля Kia Rio под управлением водителя 1975 года рождения - женщина 1961 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, мужчина 1937 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

42-летнему водителю Kia также потребовалась госпитализация.

По факту ДТП сейчас проводится проверка.