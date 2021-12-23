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Происшествия

В Пензе на ул. Окружной большегруз снес световую опору

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В четверг, 23 декабря, на пересечении улиц Окружной и Воронова в Пензе в ДТП попал большегруз.

Снимки с места происшествия разместили в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На них - грузовик, водитель которого не справился с управлением и снес световую опору.

Передняя часть машины получила механические повреждения. Столб, который поддерживал в том числе электрические провода, рухнул.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

13 декабря на трассе в Мокшанском районе на пути 37-летнего водителя «Лады-Гранты» тоже оказалась световая опора. Автомобилист не справился с управлением, вылетел с проезжей части и на скорости въехал в столб. Мужчина получил травмы и оказался в больнице. Его машину сильно покорежило. Опора удар выдержала.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Большегруз вовсе не "попал в ДТП", он его совершил! Почувствуйте разницу.

Гость||

Нормальный идиот.

Гость||

а что они делают в городе, отних одни ужасы на дорогах, убирать их изгорода, мне их грузики не нужны

Гость||

Абсолютно согласен, что парковка большегрузов в городе недопустима. Проезд только по спецпропускам. Особенно в дни со сложными погодными условиями.

Гость||

Безрукие, даже столб нормально вкопать не могут.

Имя: Гость
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