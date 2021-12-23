В Пензе на ул. Окружной большегруз снес световую опору

23.12.2021 | 09:56

В четверг, 23 декабря, на пересечении улиц Окружной и Воронова в Пензе в ДТП попал большегруз.

Снимки с места происшествия разместили в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На них - грузовик, водитель которого не справился с управлением и снес световую опору.

Передняя часть машины получила механические повреждения. Столб, который поддерживал в том числе электрические провода, рухнул.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

13 декабря на трассе в Мокшанском районе на пути 37-летнего водителя «Лады-Гранты» тоже оказалась световая опора. Автомобилист не справился с управлением, вылетел с проезжей части и на скорости въехал в столб. Мужчина получил травмы и оказался в больнице. Его машину сильно покорежило. Опора удар выдержала.