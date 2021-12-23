В Нижнеломовском районе Audi врезалась в фуру, водитель погиб

23.12.2021 | 11:14

ДТП с трагическим исходом произошло в среду, 22 декабря, в Нижнеломовском районе.

По предварительным данным, в 18:00 на 525-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Audi А4 под управлением 41-летнего водителя и фура DAF с полуприцепом Schmitz, которой управлял 34-летний шофер.

«Водитель Audi скончался», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства смертельного столкновения устанавливают специалисты.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах еще одной смертельной аварии, произошедшей в тот же день. В 19:55 на 3-м километре трассы Пенза - Кондоль столкнулись два автомобиля ВАЗ-2110. В ДТП погиб 23-летний пассажир одной из «десяток». Четыре человека были госпитализированы с травмами. Еще троих, в том числе мальчиков 4 и 12 лет, медики после осмотра отпустили.