Авария под Пензой: 1 человек погиб, 7 пострадали, в том числе дети

23.12.2021 | 10:12

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в среду, 22 декабря, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 19:55 на 3-м километре трассы Пенза - Кондоль столкнулись две «десятки». Одной из них управлял 29-летний мужчина, другой - 21-летний.

Оба водителя получили травмы, с которыми были госпитализированы. 23-летний пассажир более молодого автомобилиста скончался на месте до приезда скорой помощи.

Пассажирам из другого авто - 29-летнему мужчине и 31-летней женщине - потребовалась госпитализация. В этой же машине были дети - мальчики 4 и 12 лет, их, а также еще одного, 31-летнего мужчину после осмотра отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.