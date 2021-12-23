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Происшествия

Авария под Пензой: 1 человек погиб, 7 пострадали, в том числе дети

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В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в среду, 22 декабря, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 19:55 на 3-м километре трассы Пенза - Кондоль столкнулись две «десятки». Одной из них управлял 29-летний мужчина, другой - 21-летний.

Оба водителя получили травмы, с которыми были госпитализированы. 23-летний пассажир более молодого автомобилиста скончался на месте до приезда скорой помощи.

Пассажирам из другого авто - 29-летнему мужчине и 31-летней женщине - потребовалась госпитализация. В этой же машине были дети - мальчики 4 и 12 лет, их, а также еще одного, 31-летнего мужчину после осмотра отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Опять тугосерики.

Гость||

летают как сумашедшие и плевать что снег что дорога свойства меняет, а результат труп

Гость||

За умышленное убийство 23-х летнего мужика этих двух козлов будут судить?

На каторгу их обоих

Гость||

Да, дорога там прямая, хорошая, но двухполосная и с пригорками. Сам не раз был свидетелем тому, как любители пообгонять по встречке в последний момент успевали встроиться в свой ряд. Успевают все-таки не все...

Имя: Гость
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