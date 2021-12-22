В Пензенской области не могут найти 49-летнего дачника

В Пензенской области продолжается розыск 49-летнего мужчины, пропавшего весной 2021 года.
20 мая Александр Викторович Борисов ушел с дачного участка, расположенного в СНТ «Романтика» (п. Победа) в Пензе, и с тех пор место его нахождения неизвестно.
Рост мужчины 175-180 см, телосложение среднее. Он был одет в темно-синие шорты Adidas, на ногах носил черные сланцы.
«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее в дежурную часть УМВД России по г. Пензе по тел.: (8412) 598-002, 598-052 или 02», - обратились к пензенцам представители правоохранительных органов.
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