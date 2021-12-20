В Кузнецком районе в столкновении ВАЗа и Ford погибла женщина

20.12.2021 | 15:43

В Кузнецком районе в ДТП погибла женщина, еще три человека пострадали. Авария произошла днем в субботу, 18 декабря.

По предварительным данным, около 12:40 на 19-м километре автомобильной дороги Кузнецк - Неверкино столкнулись Ford Mondeo под управлением 35-летнего мужчины и ВАЗ-2110 с 40-летним водителем.

От полученных травм 37-летняя пассажирка «десятки» скончалась на месте. Водитель отечественной легковушки и другая его пассажирка, 43-летняя женщина, были госпитализированы.

Пострадал и водитель иномарки. Медики осмотрели его на месте, затем отпустили домой.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.