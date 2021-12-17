В Пензе разыскивают женщину в красной куртке

17.12.2021 | 08:16

В Пензе объявили в розыск 73-летнюю женщину. В четверг, 16 декабря, Валентина Николаевна Демидова (Пронькина) ушла на прогулку и не вернулась. Горожан попросили помочь ее найти.

Рост женщины - 170 см, телосложение среднее, глаза серые, волосы седые. Она одета в красную куртку с капюшоном, черные брюки, светлую вязаную шапку, обувь - черные сапоги.

«Страдает потерей памяти! Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры местного отделения отряда «Лиза Алерт».

Сообщить о возможном месте нахождения женщины также можно по телефону 112.