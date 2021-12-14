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Происшествия

В Тамале пропал 70-летний пенсионер в синей ушанке

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В рабочем поселке Тамала пропал 70-летний местный житель Петр Павлович Сидоров. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Местонахождение пенсионера неизвестно с 10 декабря.

Петр Сидоров имеет рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы средней длины, светло-голубые глаза.

Мужчина был одет в коричневую дубленку, черный шерстяной свитер, рубашку в вертикальную полоску белого и зеленого цвета, черные брюки, черные ботинки. На голове у него была синяя шапка-ушанка. С собой тамалинец взял черную сумку.

Всех, кто имеет информацию о Петре Павловиче Сидорове, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.

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