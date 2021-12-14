В Пензе задержали водителя, уехавшего от раненых в ДТП людей

14.12.2021 | 17:33

В Пензе задержали мужчину, скрывшегося с места ДТП на проспекте Победы.

Авария произошла в субботу, 11 декабря. По предварительным данным, в 22:20 напротив дома № 124а столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. Человек, сидевший за рулем «десятки», принял решение уехать, не дожидаясь инспекторов ДПС, и с места происшествия скрылся.

Два человека из «четырнадцатой», 22-летний водитель и 21-летний пассажир, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«В ходе проведения сотрудниками Госавтоинспекции оперативно-разыскных мероприятий водитель автомобиля ВАЗ-2110 был установлен и задержан. Им оказался житель города Пензы, 1978 года рождения. В настоящее время все материалы по данному ДТП переданы в органы предварительного следствия для принятия процессуального решения в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.