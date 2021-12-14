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Происшествия

В Пензе задержали водителя, уехавшего от раненых в ДТП людей

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В Пензе задержали мужчину, скрывшегося с места ДТП на проспекте Победы.

Авария произошла в субботу, 11 декабря. По предварительным данным, в 22:20 напротив дома № 124а столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. Человек, сидевший за рулем «десятки», принял решение уехать, не дожидаясь инспекторов ДПС, и с места происшествия скрылся.

Два человека из «четырнадцатой», 22-летний водитель и 21-летний пассажир, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«В ходе проведения сотрудниками Госавтоинспекции оперативно-разыскных мероприятий водитель автомобиля ВАЗ-2110 был установлен и задержан. Им оказался житель города Пензы, 1978 года рождения. В настоящее время все материалы по данному ДТП переданы в органы предварительного следствия для принятия процессуального решения в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

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Источник — фото - кадры из видео УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

лишать пожизненно и их и сажать на несколько годиков

Гость||

Надо было при задержании мордой по асфальту повозить.

Гость||

И на чем же он уехал?

Гость||

Гость писал(a):

И на чем же он уехал?
Тебе накой?

Имя: Гость
Комментарий:

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