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Происшествия

В Пензе ищут водителя ВАЗа, скрывшегося после ДТП на пр. Победы

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В Пензе разыскивают водителя, попавшего в ДТП на проспекте Победы и скрывшегося с места аварии.

По предварительным данным, происшествие случилось в субботу, 11 декабря, в 22:20 напротив дома № 124а, у пересечения с улицей Урожайной.

Там столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. Человек, сидевший за рулем последнего, принял решение уехать, не дожидаясь инспекторов ДПС.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина 1999 года рождения - и пассажир данного автомобиля - мужчина 2000 года рождения - получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят позвонить в УГИБДД по телефону 59-90-47 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (каб. № 13).

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

А что полиция не может человека найти?

Гость||

какие же уроды с правами на дорогах

Гость||

два автомобиля: ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. Человек, сидевший за рулем последнего, принял решение уехать, не дожидаясь инспекторов ДПС.

Куда-то очень спешил?....

Гость||

в голове ветер, в жопе дым)))

Имя: Гость
Комментарий:

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