За день в Пензе к врачам обратились 85 человек с уличными травмами

10.12.2021 | 14:42

В четверг, 9 декабря, жители и гости Пензы вновь поскальзываются и падают на обледеневшем асфальте.

Из 107 пациентов, обратившихся за минувшие сутки в травмпункт на улице Пионерской, 4, травмы на свежем воздухе получил 61.

В приемном отделении больницы им. Г. А. Захарьина зафиксировано 67 обращений, в том числе 24 человека получили повреждения на улице.

Госпитализировано 12 человек, сообщается на странице горбольницы № 6 в Instagram.

Днем раньше, с 8-го по 9-е число, к специалистам обратились 214 человек, из них 111 - с уличными травмами. 22 пациента были госпитализированы.