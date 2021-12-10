За день в Пензе к врачам обратились 85 человек с уличными травмами

В четверг, 9 декабря, жители и гости Пензы вновь поскальзываются и падают на обледеневшем асфальте.
Из 107 пациентов, обратившихся за минувшие сутки в травмпункт на улице Пионерской, 4, травмы на свежем воздухе получил 61.
В приемном отделении больницы им. Г. А. Захарьина зафиксировано 67 обращений, в том числе 24 человека получили повреждения на улице.
Госпитализировано 12 человек, сообщается на странице горбольницы № 6 в Instagram.
Днем раньше, с 8-го по 9-е число, к специалистам обратились 214 человек, из них 111 - с уличными травмами. 22 пациента были госпитализированы.
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Из 107 человек,на улице травму получили 61 человек,нормально 50%,а если учесть,что из 61 человек тридцать были в алкогольном состоянии, то 30 человек для полмиллионого города это нормально, т.к.остальные добрались до работы и обратно нормально.И вообще вчера льда на тпотуарах не было,сухой асфальт