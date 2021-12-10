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Происшествия

За день в Пензе к врачам обратились 85 человек с уличными травмами

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В четверг, 9 декабря, жители и гости Пензы вновь поскальзываются и падают на обледеневшем асфальте.

Из 107 пациентов, обратившихся за минувшие сутки в травмпункт на улице Пионерской, 4, травмы на свежем воздухе получил 61.

В приемном отделении больницы им. Г. А. Захарьина зафиксировано 67 обращений, в том числе 24 человека получили повреждения на улице.

Госпитализировано 12 человек, сообщается на странице горбольницы № 6 в Instagram.

Днем раньше, с 8-го по 9-е число, к специалистам обратились 214 человек, из них 111 - с уличными травмами. 22 пациента были госпитализированы.

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Гость||

Из 107 человек,на улице травму получили 61 человек,нормально 50%,а если учесть,что из 61 человек тридцать были в алкогольном состоянии, то 30 человек для полмиллионого города это нормально, т.к.остальные добрались до работы и обратно нормально.И вообще вчера льда на тпотуарах не было,сухой асфальт

Гость||

Очень скользко было на самом деле последние два дня, льда не видно, но асфальта как каток .

Гость||

Хлобыстнулись и хрястнулись.

Гость||

Я сегодня Чиленом упал,хорошо что не сломал,давно уже мягкий!

Гость||

Везет вам, как голосуете, так и живете. Молодцы.

Гость||

ни ходить ни падать не умеют

Гость||

Гость писал(a):

как голосуете
Я уже давно на трассе не голосую.

Гость||

В Константиновке убийственный гололед !

Когда будешь посыпать песком,голова?

Бездействие полное!

Имя: Гость
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