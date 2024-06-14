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Общество

Дерматолог: При солнечных ожогах нельзя использовать сметану

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Летом многие жители Пензенской области стараются получить загар - кто на местных пляжах, кто на даче, кто на курорте. Однако у большинства из тех, кто позволяет коже впитывать ультрафиолет в больших количествах, есть риск получить ожог.

О том, какая первая помощь потребуется в этом случае и как избежать распространенных ошибок, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Гайдаш.

По ее словам, первая помощь при солнечном ожоге - холодное (но не ледяное) влажное обертывание: нужно просто завернуться в пропитанную водой ткань.

Следующий шаг, по словам врача, - использование увлажняющих средств, содержащих вещество декспантенол. Причем лучше использовать крем, а не гель, который подсушивает кожу, и не спрей, содержащий спиртовой эфир.

Наталия Гайдаш предупредила, что солнечные ожоги заживают долго, а лечение «бабушкиными» методами может усугубить воспалительный процесс.

«Самое частое, что случается из-за неправильного лечения, - это инфицирование, когда используют жиросодержащие препараты или наши любимые народные средства. Раньше в моде были сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Почему нельзя? Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже пленку, и под этой пленкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике», - объяснила врач.

Дерматолог объяснила: можно использовать любые кремы с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ. Если появились отек и волдыри, показано одно- или двукратное использование кортикостероидных средств, которые гасят воспаление.

Еще одна ошибка - пытаться поскорее избавиться от волдырей и корочек. Нужно дать возможность волдырям вскрыться самим, а затем аккуратно убрать корочки маникюрными ножницами. Щетки и скрабы использовать нельзя - это грозит инфицированием ранок.

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