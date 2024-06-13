На Шуисте при падении из окна погиб человек

13.06.2024 | 22:03

Вечером в четверг, 13 июня, на улице Медицинской, 6, в Пензе случилась трагедия: при падении из окна погиб человек.

ЧП произошло около 19 часов, рассказала жительница Шуиста.

Видео с места трагедии выложили в сеть. На нем запечатлены полицейские машины и накрытое тело, лежащее на асфальте.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

3 июня на улице Медицинской из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал трехлетний ребенок. Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней рухнула вниз.