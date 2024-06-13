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Происшествия

В Камешкирском районе погибла женщина, управлявшая «Калиной»

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Во вторник, 11 июня, в Камешкирском районе случилось смертельное ДТП. Об этом рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на 36-м километре автодороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино «Лада-Калина» слетела в кювет и опрокинулась.

50-летняя женщина, управлявшая машиной, погибла на месте от травм.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

Накануне, 10 июня, на 23-м километре дороги Лопатино - Даниловка - Чунаки в Лопатинском районе опрокинулся автомобиль ГАЗ-2110, которым управлял 68-летний мужчина. Полученные им в ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью.

В тот же день в селе Кижеватово Бессоновского района водитель автомобиля ГАЗ сбил пешехода. 39-летний мужчина скончался.

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