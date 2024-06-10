Советы медиков: как любителям мороженого уберечь горло

10.06.2024 | 08:57

В понедельник, 10 июня, во Всемирный день мороженого, в Минздраве Пензенской области рассказали о его пользе для детей.

Педиатры отметили, что качественное мороженое с хорошим составом безопасно для ребенка, однако вводить этот десерт в рацион следует постепенно, после того как малышу исполнится год.

«Порция мороженого - хорошая закаливающая практика для горла, а в некоторых случаях помогает облегчить боль при ОРВИ. Мороженое, смешанное со свежими фруктами, поданное в креманке или в виде коктейля с трубочкой, - прекрасная идея для детского десерта», - сообщили в минздраве.

Кусочек мороженого следует подержать во рту несколько секунд перед проглатыванием, чтобы не спазмировать сосуды слизистой горла.

Лакомство активизирует выработку серотонина (гормона радости), уменьшает тревожность и раздражительность. В нем содержатся молочные белки, а также фосфор, кальций, витамины А, В, С, Е, необходимые детскому организму.

Врачи предупредили: мороженое не заменяет основной прием пищи и из-за высокого содержания сахара опасно для эмали детских зубов.

Рекомендовано выбирать для ребенка продукт с натуральным составом, в вафельном стаканчике без сладких посыпок и наполнителей.

Ранее эксперты Роскачества обнародовали данные исследования 38 популярных в стране марок мороженого. Некоторые продукты оказались фальсификатом, в других обнаружили кишечную палочку и плесень.