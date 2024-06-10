В Бессоновском районе женщина не смогла выбраться из бочки

10.06.2024 | 13:12

В Бессоновском районе помощь спасателей потребовалась пожилой женщине, которая попала в ловушку на дачном участке.

Все случилось вечером 8 июня. В 23:40 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступил вызов из района Васильевских дач. Сообщалось, что женщина провалилась в металлическую бочку, вкопанную в землю.

Пострадавшая пыталась выбраться самостоятельно, но не сумела. На место оперативно прибыли спасатели и извлекли дачницу из ловушки. Женщину передали родственникам, медицинская помощь ей не потребовалась.

В мае в пензенском микрорайоне Арбеково 63-летний мужчина провалился в подпол, расположенный под кухней в его квартире, и погиб. Его тело извлекли спасатели.

В конце апреля жительница пятиэтажки на улице Клары Цеткин провалилась в погреб под балконом. Женщина получила травму и, не имея возможности выбраться самостоятельно, стала кричать, чем привлекла внимание окружающих. На помощь ей также пришли спасатели.