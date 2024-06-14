На Шуисте погиб 29-летний житель Пензы

14.06.2024 | 11:18

Следователи отдела по Железнодорожному району Пензы устанавливают обстоятельства смерти 29-летнего мужчины на улице Медицинской. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщила старший помощник руководителя областного управления СК России Татьяна Махницкая.

Трагедия случилась около 19:00 в четверг, 13 июня.

По словам местных жителей, мужчина выпал из окна 5-го этажа.

Видео с места трагедии выложили в Сеть. На нем запечатлены полицейские машины и накрытое тело, лежащее на асфальте.

3 июня на улице Медицинской из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже, выпал 3-летний ребенок. Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней сорвалась вниз.