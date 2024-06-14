Сетевое издание|18+|Пятница|14 июн 2024|13:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На Шуисте погиб 29-летний житель Пензы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Следователи отдела по Железнодорожному району Пензы устанавливают обстоятельства смерти 29-летнего мужчины на улице Медицинской. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщила старший помощник руководителя областного управления СК России Татьяна Махницкая.

Трагедия случилась около 19:00 в четверг, 13 июня.

По словам местных жителей, мужчина выпал из окна 5-го этажа.

Видео с места трагедии выложили в Сеть. На нем запечатлены полицейские машины и накрытое тело, лежащее на асфальте.

3 июня на улице Медицинской из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже, выпал 3-летний ребенок. Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней сорвалась вниз.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте