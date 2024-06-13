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Происшествия

Мужчина упал с крутого берега Сурского водохранилища

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В среду, 12 июня, близ села Золотаревка Пензенского района случилось ЧП, участнику которого пришлось вызывать спасателей.

От диспетчера скорой помощи в пожарно-спасательный центр поступил сигнал о том, что на Сурском водохранилище мужчина упал с крутого обрывистого берега, получив травму спины.

Мужчина упал с крутого берега Сурского водохранилища

Специалисты ГБУ «ППСЦ» сначала доставили медиков к пострадавшему, а затем на катере транспортировали его на противоположный берег водохранилища, где передали другой бригаде.

Мужчина упал с крутого берега Сурского водохранилища

29 февраля на Сурском водохранилище была проведена еще одна спасательная операция. Помощь потребовалась рыбаку, у которого стало плохо с сердцем прямо на льду.

Медики не могли к нему подъехать. Работники ППСЦ на снегоходе нашли мужчину, уложили его в сани-волокуши, транспортировали к автомобилю скорой помощи и передали врачам.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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