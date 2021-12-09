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Происшествия

В Пензе спасатели вытащили собаку из бетонного колодца

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В среду, 8 декабря, спасатели пришли на помощь животному, попавшему в беду.

В Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от очевидца о том, что в районе улицы Арбековской в бетонный колодец глубиной около трех метров упала собака.

Пес не мог самостоятельно выбраться из ловушки. Сотрудники центра оперативно прибыли на место и с помощью специального приспособления извлекли животное из колодца, а затем передали местным жителям.

Это не первый случай, когда спасатели выручают четвероногих друзей человека из беды.

В августе 2019 года в заброшенном погребе на улице Ухтомского оказалась собака. Она просидела там несколько дней, пока ее не обнаружили местные жители. Они не смогли вызволить пленницу и вызвали спасателей. Специалисты спустились в подземелье и с помощью петли для ловли животных вытянули перепуганную собаку.

В январе 2020-го домашняя собака оказалась заложницей батареи: ее лапу зажало между пластинами отопительной конструкции. Спасатели деблокировали животное с помощью слесарного инструмента и передали взволнованным хозяевам.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

в пункт передежки доставили собакена сего?

Гость||

Спасибо за человечность.

Гость||

А если в такой колодец упадет ребенок? Почему он не закрыт?

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо за человечность
ты с какого века?

Гость||

09.12.2021 10:07|

Гость писал(a):

Спасибо за человечность

ты с какого века?

Это собака написала что спасли

Гость||

Мог ребёнок туда упасть, прокуратура должна дать оценку почему колодец открыт и кто должен отвечать кароче виноватого надо найти почему колодцы открыты и наказать.

Гость||

Гость писал(a):

Мог ребёнок туда упасть, прокуратура должна дать оценку почему колодец открыт и кто должен отвечать кароче виноватого надо найти почему колодцы открыты и наказать.
никто никому не должен

Гость||

Гость писал(a):

ты с какого века?
Из будущего. Или деградация необратима?

Имя: Гость
Комментарий:

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