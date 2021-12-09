В Пензе спасатели вытащили собаку из бетонного колодца

09.12.2021 | 09:45

В среду, 8 декабря, спасатели пришли на помощь животному, попавшему в беду.

В Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от очевидца о том, что в районе улицы Арбековской в бетонный колодец глубиной около трех метров упала собака.

Пес не мог самостоятельно выбраться из ловушки. Сотрудники центра оперативно прибыли на место и с помощью специального приспособления извлекли животное из колодца, а затем передали местным жителям.

Это не первый случай, когда спасатели выручают четвероногих друзей человека из беды.

В августе 2019 года в заброшенном погребе на улице Ухтомского оказалась собака. Она просидела там несколько дней, пока ее не обнаружили местные жители. Они не смогли вызволить пленницу и вызвали спасателей. Специалисты спустились в подземелье и с помощью петли для ловли животных вытянули перепуганную собаку.

В январе 2020-го домашняя собака оказалась заложницей батареи: ее лапу зажало между пластинами отопительной конструкции. Спасатели деблокировали животное с помощью слесарного инструмента и передали взволнованным хозяевам.