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Происшествия

На улице Суворова в Пензе бетономешалка смяла «Ладу»

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Утром в четверг, 9 декабря, на пересечении улиц Суворова и Урицкого в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. О нем в соцсетях сообщили очевидцы последствий аварии.

Столкнулись автомобиль «Лада» и бетономешалка. Судя по выложенным фотографиям с места ДТП, легковушку после удара вынесло на тротуар, заднюю часть машины буквально расплющило.

По предварительным данным отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии никто из людей не пострадал.

Утро оказалось богатым на аварии. У бывшего Арбековского поста ГАИ автомобиль Skoda заехал на отбойник, на проспекте Победы легковую машину смяло в ДТП с троллейбусом.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Минус тазобрак-плюс к безопасности на дороге.

Гость||

Просто замечательно.

Гость||

Хорошо,хоть пешеходы не пострадали,теперь водители сбивают троллейбусы и камазы.Им все нипочем,сел за руль значит везде прав,а остальные все виноватые

Гость||

Лишь в мой трактор никто не въехал в ковш,дурак на дураке.

Гость||

Гость писал(a):

Им все нипочем,сел за руль значит везде прав,а остальные все виноватые
Дурачок какой то пишет. Иди проспись, пьянь.

Гость||

А я не просыхаю вообще,каждый день синий на своей Приоре катаюсь и купил её по пьяни.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2021 11:16
Гость писал(a):
Дурачок какой то пишет
Ты мог бы и не представляться, тебя и так тут все уже узнают, по почерку!

Гость||

То беременные тут заседают то дурачки и алкашня,откуда вы все такие берётесь,блаженные?

Гость||

Хорошо не Лексус. Жалко, конечно

Гость||

А я купил за наличку Весту,теперь у меня нет друзей и считают меня умолишенным, что произошло не понимаю!?

Гость||

Хорошо, что на заднем сиденье в легковушке никого не было. Судьба уберегла от большой беды.

Гость||

Гость писал(a):

А я купил за наличку Весту,теперь у меня нет друзей и считают меня умолишенным, что произошло не понимаю!?
Хорош стебаться , Веста давно Рено и не только по заводу, но и по начинке.

Гость||

Гость писал(a):

А я купил за наличку Весту,теперь у меня нет друзей и считают меня умолишенным, что произошло не понимаю!?
С них только колеса скручивают. Может быть поэтому вас считают "умолишенным"?

Гость||

Может

Гость||

Тогда уж и брать надо Рено а не парашу сборную солянку.

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Имя: Гость
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