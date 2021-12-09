На улице Суворова в Пензе бетономешалка смяла «Ладу»

09.12.2021 | 10:54

Утром в четверг, 9 декабря, на пересечении улиц Суворова и Урицкого в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. О нем в соцсетях сообщили очевидцы последствий аварии.

Столкнулись автомобиль «Лада» и бетономешалка. Судя по выложенным фотографиям с места ДТП, легковушку после удара вынесло на тротуар, заднюю часть машины буквально расплющило.

По предварительным данным отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии никто из людей не пострадал.

Утро оказалось богатым на аварии. У бывшего Арбековского поста ГАИ автомобиль Skoda заехал на отбойник, на проспекте Победы легковую машину смяло в ДТП с троллейбусом.