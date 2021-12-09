Иномарка оказалась на отбойнике на въезде в Пензу

09.12.2021 | 08:34

Вечером в среду, 8 декабря, на въезде в Пензу произошла авария: у бывшего Арбековского поста ГАИ автомобиль Skoda заехал на отбойник.

Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в социальных сетях.

«Трасса М5 у ТЦ «Мега Пенза». ДТП. Пьяный за рулем. Время 22:20», - написал один из интернет-пользователей.

В комментариях пензенцы порадовались, что автомобиль наехал на отбойник, а не на людей, и не оказался на встречной полосе, где могла бы произойти более серьезная авария с участием других транспортных средств.

Случившееся послужило поводом для множества шуток: У нас не дороги, а сплошные взлетные полосы», «Так четко парковаться только в России могут», «Нашкодил», «Я так в ГТА застревал».

Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается. Информация от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступала.