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Происшествия

Иномарка оказалась на отбойнике на въезде в Пензу

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Вечером в среду, 8 декабря, на въезде в Пензу произошла авария: у бывшего Арбековского поста ГАИ автомобиль Skoda заехал на отбойник.

Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в социальных сетях.

«Трасса М5 у ТЦ «Мега Пенза». ДТП. Пьяный за рулем. Время 22:20», - написал один из интернет-пользователей.

В комментариях пензенцы порадовались, что автомобиль наехал на отбойник, а не на людей, и не оказался на встречной полосе, где могла бы произойти более серьезная авария с участием других транспортных средств.

Случившееся послужило поводом для множества шуток: У нас не дороги, а сплошные взлетные полосы», «Так четко парковаться только в России могут», «Нашкодил», «Я так в ГТА застревал».

Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается. Информация от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступала.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Вот умеют буртасы свою сущность проявить! Молодцы!

Гость||

Наверно подумал, что он Сапсан

Гость||

Акробат.

Имя: Гость
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