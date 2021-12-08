На Шуисте выяснение квартирного вопроса закончилось дракой

08.12.2021 | 10:42

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали двух неполадивших братьев. Шум ссоры родственников разбудил соседей.

Инцидент произошел около 5:00 в доме в одном из проездов Димитрова в среду, 8 декабря.

Прибывшим на вызов росгвардейцам соседи рассказали, что слышали из квартиры звуки бьющейся посуды, разговора на повышенных тонах, драки.

«На месте правоохранители задержали мужчин 1985 года рождения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Выяснилось, что причиной конфликта стало недвижимое имущество. Один из братьев настаивал на том, чтобы продать квартиру, а другой не соглашался с этим.

Недовольных друг другом родственников доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.