После ДТП в поселке Лунино госпитализировали ребенка

06.12.2021 | 15:06

В субботу, 4 декабря, в ДТП в поселке Лунино пострадал ребенок. По предварительным данным, авария случилась на Советской улице в 19:55.

Напротив дома № 81 столкнулись ВАЗ-2109 с 47-летним водителем и большегруз Mercedes-Benz с полуприцепом, которым управлял 31-летний мужчина.

«В результате происшествия травмы получили водитель автомобиля ВАЗ-2109 и пассажир «девятки», мальчик 2015 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Взрослого медики отпустили после оказания помощи, ребенка госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

3 декабря на трассе в Нижнеломовском районе при столкновении ВАЗ-2110, ВАЗ-2114 и грузовика пострадали трое детей 6, 10 и 14 лет, 34-летний водитель «четырнадцатой». 48-летний пассажир «десятки» скончался на месте ДТП.