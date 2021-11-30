В Пензе пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

30.11.2021 | 20:24

В Пензенской области выясняют обстоятельства несчастного случая, произошедшего вечером во вторник, 30 ноября. На пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе станции Пенза-II погиб 58-летний мужчина.

По предварительным данным, гражданин в наушниках шел с велосипедом и попал под пассажирский поезд № 131 Орск - Москва.

«Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось», - сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

По факту случившегося начата проверка. Эксперты дадут правовую оценку действиям ответственных лиц и примут процессуальное решение.