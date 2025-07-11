В Кузнецке в ДТП пострадал водитель мопеда

11.07.2025 | 11:22

В Кузнецке случилось ДТП с участием мопеда. В аварии пострадал человек.

По предварительным данным, в 7:40 10 июля на улице Каткова 61-летний водитель мопеда «Атлант» не справился с управлением - транспорт перевернулся.

Мужчина получил травмы, медики госпитализировали его.

Сейчас устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, сообщили в ГАИ Пензенской области.

28 июня в Кузнецке на улице Рабочей столкнулись 3 транспортных средства: 2 мотоцикла (BRZ X6 PR300 и OXO Motors 300) и автомобиль «Лада-Гранта». Машиной управлял 26-летний мужчина, мотоциклами - 14-летние подростки. Оба юноши получили травмы, так что потребовалась госпитализация.