Происшествия

34-летний пензенец погиб, выпав из окна на улице Пушкина

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В понедельник, 29 ноября, на улице Пушкина в Пензе случилось ЧП. О нем стало известно из сообщения в социальных сетях.

«Возле дома № 7 погиб человек. Он упал с многоквартирного дома. На месте работают сотрудники полиции. Причины происшествия уточняются», - говорится в посте.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что сигнал о случившемся поступил в 13:40, на место выехали правоохранители.

Как оказалось, из окна, предположительно на девятом этаже, многоквартирного дома выпал местный житель 1987 года рождения.

От полученных травм мужчина скончался через непродолжительное время.

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Источник — фото www.instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Почему так много людей в Пензе вылетают из окон ? Где она психологическая служба ? Почему ло этого нет никому дела ? У нас люди за просто так гибнут и ничего не делается, чтобы на предупреждение работать .Ужасный депресивный регион !

Гость||

самоликвидация устал от жизни бывает

Гость||

Гость писал(a):

Где она психологическая служба ?
эта психологическая служба как должна была работать, не зная даже о существовании этого мужика? может и помогли бы, да их не просили

Гость||

Гость писал(a):

Почему так много людей в Пензе вылетают из окон
Наоборот, очень мало. Хотя, лучше бы они все - влетали в окна...

Гость||

Шмяк!

Гость||

А что, по-вашему должна сделать психологическая служба? И что это за служба? В организациях такие службы есть, и то не во всех. А здесь один из жильцов дома.

Гость||

Гость писал(a):

Почему так много людей в Пензе вылетают из окон ?
может они как икар возомнили себя птицами?

Гость||

Люди вылетают из окон...........это какой артхаус

Гость||

Как взрослые из окон вылетают, так сразу все думают о психологических проблемах. Как дети выпали, что ничуть не реже бывает - так стопроцентно несчастный случай и родители недоглядели. Может конечно в данном случае человек и решил уйти из жизни таким образом, но и со взрослыми несчастные случаи тоже происходят, например во время мойки окон или каких-либо строительных работ.

Гость||

Должны быть везде номера бесплатной круглосуточной службы психолога , чтобы человек мог хотя бы поговорить. И это должно пропагандироваться, точно также как помощь людям попавшим в трулную ситуацию.Также нельзя, вы посчитайте с начала пандемии уже наверно человек десять с окон попадало. Значит плохо у нас всё в области и с этим надо разбираться , да и депутатам местным задуматься.Есть же у них деньги на народные программы . И церковь, почему все молчат то.

Гость||

Гость писал(a):

Как взрослые из окон вылетают, так сразу все думают о психологических проблемах. Как дети выпали, что ничуть не реже бывает - так стопроцентно несчастный случай и родители недоглядели.
Детям банки кредиты не выдают. Ферштейн?

Гость||

Гость писал(a):

Детям банки кредиты не выдают
При чем здесь деньги.

Гость||

Может быть и несчастный случай , но эти случаи преобретают уже стабильность . Даже если это наркоман, алкоголик- они не люди что ли ?

Гость||

Гость писал(a):

бесплатной круглосуточной службы психолога , чтобы человек мог хотя бы поговорить.
а самоликвидатору это нужно а чем то разговаривать он так решил значит так оно и будет

Гость||

Гость писал(a):

етям банки кредиты не выдают. Ферштейн?
да взрослого можно так задрючить что выйдет из окна что бы не войти больше в дверь

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Имя: Гость
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