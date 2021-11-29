34-летний пензенец погиб, выпав из окна на улице Пушкина

В понедельник, 29 ноября, на улице Пушкина в Пензе случилось ЧП. О нем стало известно из сообщения в социальных сетях.
«Возле дома № 7 погиб человек. Он упал с многоквартирного дома. На месте работают сотрудники полиции. Причины происшествия уточняются», - говорится в посте.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что сигнал о случившемся поступил в 13:40, на место выехали правоохранители.
Как оказалось, из окна, предположительно на девятом этаже, многоквартирного дома выпал местный житель 1987 года рождения.
От полученных травм мужчина скончался через непродолжительное время.
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Почему так много людей в Пензе вылетают из окон ? Где она психологическая служба ? Почему ло этого нет никому дела ? У нас люди за просто так гибнут и ничего не делается, чтобы на предупреждение работать .Ужасный депресивный регион !