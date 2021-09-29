Тело пропавшей молодой пензячки вытащили из болота в лесополосе

29.09.2021 | 11:10

Тело 31-летней жительницы Пензы, которая числилась без вести пропавшей, нашли в болоте в лесополосе недалеко от поселка Ахуны.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

Погибшую обнаружили утром 28 сентября. Полиция разыскивала ее с 20-го числа.

В поисках участвовали и волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Ориентировка на пензячку появилась 22 сентября.

Сейчас в обстоятельствах гибели женщины разбираются следователи.