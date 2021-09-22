Происшествия

В Пензе разыскивают светловолосую женщину в розовой куртке

Печать

Волонтеры и родственники разыскивают 31-летнюю жительницу Пензы Наталию Александровну Быкову. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 16 сентября.

Сообщение о поиске пензячки появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в среду, 22 сентября.

Согласно размещенной ориентировке, рост Наталии Быковой - 160 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были розовые куртка и кофта, бордовые штаны, обувь - черные кроссовки.

Всех, у кого есть какие-либо сведения о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону

8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или сообщить по номеру 112.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Хорошеенькаяя!

Гость||

Хорошая.Искать можно.

Гость||

На выборах была?

Гость||

Кто найдёт,того и будет.

Гость||

На Максим похожа.

Гость||

Трусы какого цвета ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте