В Пензе разыскивают светловолосую женщину в розовой куртке

22.09.2021 | 17:21

Волонтеры и родственники разыскивают 31-летнюю жительницу Пензы Наталию Александровну Быкову. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 16 сентября.

Сообщение о поиске пензячки появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в среду, 22 сентября.

Согласно размещенной ориентировке, рост Наталии Быковой - 160 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были розовые куртка и кофта, бордовые штаны, обувь - черные кроссовки.

Всех, у кого есть какие-либо сведения о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону

8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или сообщить по номеру 112.