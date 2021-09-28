Происшествия

В Богословке легковушка на полном ходу въехала в трактор

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Во вторник, 28 сентября, в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором зафиксирован момент столкновения автомобиля с трактором. Как указал автор, авария произошла в селе Богословка (Пензенский район).

На записи видно, как по асфальтовой дороге неспешно едет колесный трактор, а сзади летит легковой автомобиль. Он замедляет ход лишь тогда, когда буквально втыкается капотом в самоходную технику.

«Как в светлую погоду без дождя и тумана можно не заметить 2,5-метровый синий трактор, который едет попутно?» - изумился один из комментаторов.

«На ровном месте просто. Ехал трактор себе спокойно и ехал», «А слона-то и не приметил», - высказались другие. Еще один участник обсуждения предположил, что водитель легковушки заснул за рулем.

В Госавтоинспекции порталу PenzaInform.ru рассказали подробности ДТП.

В 14:50 на 2-м километре автодороги Арбеково - совхоз Панкратовский, ведущей к магистрали Нижний Новгород - Саратов, произошло столкновение автомобиля Renault Sandero с 55-летним водителем и трактора «Агромаш», за рулем которого находился 60-летний мужчина.

«Водитель Renault был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Нет ничего страшнее на российских дорогах чем пьяный тракторист на беларусе

Гость||

Ну прям не на полном. Видно, что оттормозилась, и плавно причалила..

Имя: Гость
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