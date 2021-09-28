Объявленная в розыск 31-летняя пензячка найдена погибшей

28.09.2021 | 19:24

В Пензе прекращены поиски 31-летней женщины, пропавшей 16 сентября. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в информации.

Объявление о розыске было размещено в соцсети «ВКонтакте» 22 сентября. Запись о том, что женщина найдена мертвой, - во вторник, 28-го. Обстоятельства трагедии не раскрываются.

Продолжаются поиски 37-летнего пензенца Олега Мангаева, сведений о котором нет с 16 сентября, 50-летнего жителя областного центра Алексея Шарова, пропавшего 21 сентября, и 69-летнего жителя Городищенского района Павла Харитонова, который 26 сентября ушел в лес за грибами и не вернулся.