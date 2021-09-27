По факту хлопка газа в доме в Сердобске возбудили уголовное дело

27.09.2021 | 11:19

В Сердобске следователи разбираются в причинах ЧП в доме № 237 на улице Ленина. В воскресенье, 26 сентября, в 20:30 поступило сообщение о том, что там случился пожар после хлопка газа.

Пострадала семейная пара: 64-летний мужчина и 67-летняя женщина. Еще пятерых человек спасли и пятерых эвакуировали.

Травмированных супругов госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Задействованы и специалисты газовой службы, регионального ГУ МЧС России.