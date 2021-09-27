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Происшествия

По факту хлопка газа в доме в Сердобске возбудили уголовное дело

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В Сердобске следователи разбираются в причинах ЧП в доме № 237 на улице Ленина. В воскресенье, 26 сентября, в 20:30 поступило сообщение о том, что там случился пожар после хлопка газа.

Пострадала семейная пара: 64-летний мужчина и 67-летняя женщина. Еще пятерых человек спасли и пятерых эвакуировали.

Травмированных супругов госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Задействованы и специалисты газовой службы, регионального ГУ МЧС России.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

вот ничего себе последствия хлопка...........побгорело так как будто прямое попадание авиабомбы фуганого типа

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Возбудили дело по факту взрыва бытового газа , т.е.объёмного взрыва или детонации газовоздушной смеси , а ни какого ни хлопка. Против Пензаинформ надо возбудить дело по Статье 207.1. УК РФ Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан .Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. Лжецов надо наказывать по закону!

Гость||

Гость писал(a):

Лжецов надо наказывать по закону!
Да кто ж их накажет, если законом руководят карманные провластные суды! Атомная бомба рванёт, а они назовут это хлопком. Вот если в чужом глазу, это другое дело

Гость||

Гость писал(a):

Да кто ж их накажет, если законом руководят карманные провластные суды! Атомная бомба рванёт, а они назовут это хлопком. Вот если в чужом глазу, это другое дело
Официальный запрос Канцеровой от депутатов из оппозиции , например КПРФ , ОБЯЗАНЫ БУДУТ ОТВЕТИТЬ!

Гость||

Гость писал(a):

от депутатов из оппозиции
А у нас разве есть оппозиция? Я таких не знаю.

Гость||

С каких пор взрыв газа стали называть хлопком?

Гость||

Срочно надо тарифы на ЖКХ поднимать.

Гость||

хлопук

Гость||

Хлопки газа это когда я аццки пержу после гороховой каши с пивом, а тут самый настоящщий взрыв. На пару месяцев за такое враньё лицензию бы отозвать.

Гость||

В Оренбургской обл.регулярно проверяют газовое оборудование!В Пензе один раз приходили и то мошенники оказались!

Гость||

Гость писал(a):

Официальный запрос Канцеровой от депутатов
А ты полагаешь она не из их стаи? И разве ответ нужен? Нужны действия

Гость||

Хлопок и жесткая посадка...Как романтично!В результате жёсткой посадки (!) обломки самолёта разбросало на площади 50 кв. километров...

Имя: Гость
Комментарий:

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