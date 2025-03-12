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Происшествия

В Кузнецком районе мужчина погиб от отравления газом

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В Кузнецком районе 52-летний мужчина насмерть отравился угарным газом. Сейчас в обстоятельствах гибели сельчанина разбираются следователи.

Трагедия случилась 10 марта в доме на улице Центральной в селе Первое Тарлаково. По предварительным данным, смерть мужчины связана с эксплуатацией газового котла.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Специалисты детально изучат техническое состояние газового оборудования, а также условия его эксплуатации и обслуживания.

После проверки примут процессуальное решение.

6 февраля от отравления угарным газом погиб 55-летний житель Пензы. Его тело обнаружили в гараже. Мужчина занимался ремонтом машины.

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Источник — фото СУ СКР по области
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