В Кузнецком районе мужчина погиб от отравления газом

12.03.2025 | 17:45

В Кузнецком районе 52-летний мужчина насмерть отравился угарным газом. Сейчас в обстоятельствах гибели сельчанина разбираются следователи.

Трагедия случилась 10 марта в доме на улице Центральной в селе Первое Тарлаково. По предварительным данным, смерть мужчины связана с эксплуатацией газового котла.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Специалисты детально изучат техническое состояние газового оборудования, а также условия его эксплуатации и обслуживания.

После проверки примут процессуальное решение.

6 февраля от отравления угарным газом погиб 55-летний житель Пензы. Его тело обнаружили в гараже. Мужчина занимался ремонтом машины.