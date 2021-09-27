В Сердобске в двухэтажном доме произошел взрыв газа

В ночь на понедельник, 27 сентября, на улице Ленина в Сердобске случилось ЧП. О нем сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила местная жительница на условиях анонимности.
«В двухэтажке взорвался газ, выбило стекла. Есть пострадавшие», - написала женщина.
Фото с места происшествия появились в группе «Подслушано в Сердобске» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что все случилось в угловой квартире, расположенной на первом этаже.
По словам одного из комментаторов, там живет «пожилая положительная семья».
Официальной информации о ЧП пока нет.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
не взрыв, а хлопок