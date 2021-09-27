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Происшествия

В Сердобске в двухэтажном доме произошел взрыв газа

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В ночь на понедельник, 27 сентября, на улице Ленина в Сердобске случилось ЧП. О нем сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила местная жительница на условиях анонимности.

«В двухэтажке взорвался газ, выбило стекла. Есть пострадавшие», - написала женщина.

Фото с места происшествия появились в группе «Подслушано в Сердобске» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что все случилось в угловой квартире, расположенной на первом этаже.

По словам одного из комментаторов, там живет «пожилая положительная семья».

Официальной информации о ЧП пока нет.

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Источник — фото Егора Мартынова, vk.com/serdobsktop_overhear
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Гость||

не взрыв, а хлопок

Гость||

Гость писал(a):

не взрыв, а хлопок
Взрыв газа ,т.е. объемная детонация газовоздушной смеси. Иди похлопай в ладоши дурик , они этот бред пишут что бы уменьшить резонанс в прессе.

Гость||

Так хлопок или взрыв?

Может быть, вспук?

Гость||

Гость писал(a):

Так хлопок или взрыв?
А что по вашему в отчетах напишут ? Ещё раз это детонация или воспламенение газовоздушной смеси или объемный взрыв .

Гость||

Да да хлопок и не спорте

Гость||

В новости же написано ВЗРЫВ! Это дурачина-комментатор в 08.56. С бодуна решил поумничать и подлизнуть!

Гость||

Осёл, если уж решил поумничать, то умничай до конца: не "спорЬте" пишется с мягким знаком!

Имя: Гость
Комментарий:

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