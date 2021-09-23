В Пензе ищут водителей, сбивших трех ровесников и уехавших прочь

23.09.2021 | 17:50

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Пензы и области помочь в розыске водителей, скрывшихся с места наезда на пешеходов.

Примечательно, что три человека, получившие травмы в результате наездов, оказались ровесниками - 1979 года рождения.

28 августа в 13:45 напротив дома № 35 на улице Литвинова Поляна под колесами машины оказался мужчина.

13 сентября аналогичный инцидент произошел в 20:30 напротив дома № 50 на улице Терновского. В этот раз пострадала женщина.

17 сентября история повторилась: в 17:05 напротив дома № 24 на Казанской улице водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и уехал.

«Свидетелей этих происшествий просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - сообщили в отделении пропаганды ведомства.