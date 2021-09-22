В Пензе ребенок пошел искать бабушку и потерялся

22.09.2021 | 09:14

Утром в понедельник, 20 сентября, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли потерявшемуся ребенку.

Около 8:00 на улице Римского-Корсакова росгвардейцы, возвращавшиеся с ночного дежурства, обратили внимание на плачущего мальчика лет семи. Они расспросили ребенка, что случилось, и он рассказал, что бабушка повела в детсад его младшую сестренку. Он остался дома один и решил пойти искать бабушку, но заблудился.

Ребенок сказал, как его зовут, и показал, где находится детский сад, в который ходит его сестра. Стражи порядка узнали у сотрудников дошкольного учреждения телефон родителей ребенка, связались с ними и объяснили ситуацию.

«Мальчика доставили родственникам», - подытожили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.