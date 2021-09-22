Происшествия

В Пензе ребенок пошел искать бабушку и потерялся

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Утром в понедельник, 20 сентября, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли потерявшемуся ребенку.

Около 8:00 на улице Римского-Корсакова росгвардейцы, возвращавшиеся с ночного дежурства, обратили внимание на плачущего мальчика лет семи. Они расспросили ребенка, что случилось, и он рассказал, что бабушка повела в детсад его младшую сестренку. Он остался дома один и решил пойти искать бабушку, но заблудился.

Ребенок сказал, как его зовут, и показал, где находится детский сад, в который ходит его сестра. Стражи порядка узнали у сотрудников дошкольного учреждения телефон родителей ребенка, связались с ними и объяснили ситуацию.

«Мальчика доставили родственникам», - подытожили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Дай Бог,Вам здоровья ребята,спасибо за внука,за честно выполненную работу.

Гость||

Чё, бывает, мальчик решил, что он уже взрослый, не рассчитал маленько

Гость||

хорошо что еще сотрудники попались нормальные а то то кругом полно страшных педофилов на улицах

Гость||

бывает, решительный, но еще маленький пацан

Гость||

Хорошо, что все обошлось. Ох уж эти мальчишки!

Гость||

Родителей ( в том числе и бабушку) оштрафуют? А его ( возможно) доблестное ИДН поставит на свой учет как "бродяшку"!Вот она в чем помощь и заключается!

Гость||

Почему "бродяжку", глупости не пишите! Не совсем уж идиоты "сидят" в ИДН. Беседу наверняка провели, на этом все. Уж любит наш народ нагнетать

Гость||

Мальчик решил поискать свою бабулю!Не нужно его оставлять дома одного-слава Богу,что все хорошо закончилось!

Гость||

А мог бы и в розетку что нибудь сунуть.

Гость||

Гость писал(a):

А мог бы и в розетку что нибудь сунуть.
Ты так уже делал?

Гость||

Кто так делал, уже на том свете.

Имя: Гость
Комментарий:

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