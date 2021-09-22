В Пензе ребенок пошел искать бабушку и потерялся

Утром в понедельник, 20 сентября, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли потерявшемуся ребенку.
Около 8:00 на улице Римского-Корсакова росгвардейцы, возвращавшиеся с ночного дежурства, обратили внимание на плачущего мальчика лет семи. Они расспросили ребенка, что случилось, и он рассказал, что бабушка повела в детсад его младшую сестренку. Он остался дома один и решил пойти искать бабушку, но заблудился.
Ребенок сказал, как его зовут, и показал, где находится детский сад, в который ходит его сестра. Стражи порядка узнали у сотрудников дошкольного учреждения телефон родителей ребенка, связались с ними и объяснили ситуацию.
«Мальчика доставили родственникам», - подытожили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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Дай Бог,Вам здоровья ребята,спасибо за внука,за честно выполненную работу.