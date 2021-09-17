Погибший малосердобинец любил рыбачить на пруду, где его нашли

17.09.2021 | 14:11

В причинах и обстоятельствах гибели мужчины в Малосердобинском районе разбираются следователи. Тело пенсионера было обнаружено 16 сентября в пруду рядом с селом Дружаевка Малосердобинского района.

Первоначальная проверка установила, что около недели назад 65-летний житель Малой Сердобы уехал в Дружаевку и в последние три дня не выходил на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к главе местного сельсовета.

Днем 16 сентября пруд в Дружаевке проверили и обнаружили тело мужчины. Родственники пенсионера подтвердили, что мужчина периодически здесь рыбачил.

«При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.