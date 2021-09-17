В Пензенской области в пруду обнаружили тело мужчины

17.09.2021 | 09:29

В Пензенской области выясняют обстоятельства смерти жителя Малосердобинского района.

«16 сентября в 16:00 в полицию поступило сообщение, что на водной глади пруда в 50 м от села Дружаевка обнаружен труп мужчины 1956 года рождения», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Давность наступления смерти не уточняется. Выяснить, что произошло, предстоит сотрудникам СУ СК РФ по Пензенской области.

14 сентября еще один труп обнаружили в реке Суре возле села Вазерки. Спасатели с использованием надувной лодки отбуксировали его к берегу, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Погибшим оказался 61-летний местный житель, который числился без вести пропавшим и находился в розыске с 5 сентября.