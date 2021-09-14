В Пензе с места ДТП на ул. Некрасова увезли в больницу трех человек

14.09.2021 | 11:54

Утром во вторник, 14 сентября, в Пензе произошло серьезное ДТП.

Фото с места события появились в группе местных автолюбителей в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен разбитый автомобиль и фрагменты машины, раскиданные по дороге.

Еще на одном снимке - два автомобиля скорой помощи.

«ДТП на Пушкина. Время 9:55» - обозначил автор время и место действия. По-видимому, он имел в виду регулируемый перекресток Пушкина - Некрасова.

Подробности аварии порталу «ПензаИнформ» сообщили в Госавтоинспекции.

В 9:55 у дома № 25 на улице Некрасова столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 21-летнего молодого человека и Nissan, за рулем которого сидел 33-летний мужчина.

«В ДТП пострадали 23-летняя пассажирка «Гранты» и двое мужчин 31 года и 27 лет, находившихся в салоне иномарки. Все трое доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.