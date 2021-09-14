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Происшествия

Соцсети: пьяный водитель «Приоры» пытался уехать с места ДТП

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Во вторник, 14 сентября, в Пензе произошел инцидент, попавший на видеокамеру. Запись размещена в городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены два автомобиля: белая иномарка с включенной аварийной сигнализацией и черная «Лада-Приора», дающая задний ход. К отечественной машине подбегает молодая женщина, распахивает водительскую дверь и буквально вцепляется в человека за рулем.

«Ты что творишь! Вызовите полицию! Он пьян! Он в меня врезался! У меня ребенок в машине сидит!» - кричит она (звук отключен из-за использования ненормативной лексики. - Прим. ред).

К машине быстро подходят водители еще нескольких машин, остановившихся у места ДТП. Один из них, по-видимому сотрудник силовых структур, показывает водителю «Приоры» удостоверение, поворачивает его лицом к машине и профессионально обыскивает.

«Утро на 8 Марта. Пьяный водитель на «Приоре» въехал в иномарку и пытался уехать с места ДТП» , - написал автор.

«Коня на скаку остановила», - пошутил один из комментаторов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

(звук отключен из-за использования ненормативной лексики. -
Депутатша видимо

Гость||

На приоре трезвый и ездить не будет.. Проверьте пожалуйста весь Тазобоак

Гость||

Включите звук,мне надо научится ругаться.

Гость||

У водителя приоры ужастная эрекция

Гость||

Классика.Пенза.Колхозники.Пьян.Черная приора....Мдя..

Гость||

Зачем его обыскивали,навряд ли у него есть деньги.

Гость||

Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки которые знают что хотят либо секса либо отношений! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ----- http://u.to/VWmZGw

Имя: Гость
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