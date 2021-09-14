Соцсети: пьяный водитель «Приоры» пытался уехать с места ДТП

14.09.2021 | 10:58

Во вторник, 14 сентября, в Пензе произошел инцидент, попавший на видеокамеру. Запись размещена в городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены два автомобиля: белая иномарка с включенной аварийной сигнализацией и черная «Лада-Приора», дающая задний ход. К отечественной машине подбегает молодая женщина, распахивает водительскую дверь и буквально вцепляется в человека за рулем.

«Ты что творишь! Вызовите полицию! Он пьян! Он в меня врезался! У меня ребенок в машине сидит!» - кричит она (звук отключен из-за использования ненормативной лексики. - Прим. ред).

К машине быстро подходят водители еще нескольких машин, остановившихся у места ДТП. Один из них, по-видимому сотрудник силовых структур, показывает водителю «Приоры» удостоверение, поворачивает его лицом к машине и профессионально обыскивает.

«Утро на 8 Марта. Пьяный водитель на «Приоре» въехал в иномарку и пытался уехать с места ДТП» , - написал автор.

«Коня на скаку остановила», - пошутил один из комментаторов.