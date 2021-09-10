На Бакунинском мосту произошло первое после открытия ДТП

10.09.2021 | 15:46

В пятницу, 10 сентября, в Пензе на реконструированном Бакунинском мосту, сданном в эксплуатацию накануне, произошла первая авария - столкнулись два легковых автомобиля.

Видео с места ДТП появилось в новостной группе в Instagram.

«С дебютом! Первое ДТП на Бакунинском мосту. Надеемся, что первое и последнее», - написал автор.

Судя по кадрам, машины получили незначительные повреждения, люди не пострадали.

Жалобы на затрудненное движение при подъезде к мосту начали поступать от водителей утром. В региональном правительстве пообещали, что в ближайшее время пройдет мониторинг интенсивности движения и в начале октября ситуация нормализуется.