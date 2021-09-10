На Бакунинском мосту произошло первое после открытия ДТП

В пятницу, 10 сентября, в Пензе на реконструированном Бакунинском мосту, сданном в эксплуатацию накануне, произошла первая авария - столкнулись два легковых автомобиля.
Видео с места ДТП появилось в новостной группе в Instagram.
«С дебютом! Первое ДТП на Бакунинском мосту. Надеемся, что первое и последнее», - написал автор.
Судя по кадрам, машины получили незначительные повреждения, люди не пострадали.
Жалобы на затрудненное движение при подъезде к мосту начали поступать от водителей утром. В региональном правительстве пообещали, что в ближайшее время пройдет мониторинг интенсивности движения и в начале октября ситуация нормализуется.
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