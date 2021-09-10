Происшествия

На Бакунинском мосту произошло первое после открытия ДТП

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В пятницу, 10 сентября, в Пензе на реконструированном Бакунинском мосту, сданном в эксплуатацию накануне, произошла первая авария - столкнулись два легковых автомобиля.

Видео с места ДТП появилось в новостной группе в Instagram.

«С дебютом! Первое ДТП на Бакунинском мосту. Надеемся, что первое и последнее», - написал автор.

Судя по кадрам, машины получили незначительные повреждения, люди не пострадали.

Жалобы на затрудненное движение при подъезде к мосту начали поступать от водителей утром. В региональном правительстве пообещали, что в ближайшее время пройдет мониторинг интенсивности движения и в начале октября ситуация нормализуется.

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Источник — https://www.instagram.com/penza.seichas/
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Гость||

С почином!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В региональном правительстве пообещали, что в ближайшее время пройдет мониторинг интенсивности движения и в начале октября ситуация нормализуется.
Это в честь чего она после мониторинга нормализуется?

Гость||

Светофор отрегулируют Вася

Гость||

Не к добру

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«С дебютом! Первое ДТП на Бакунинском мосту. Надеемся, что первое и последнее», - написал автор.
Автор уверен что мост того или что автомобили исчезнут?)

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> С почином!

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Оформили хет-ван

Гость||

А я говорил,предупреждал.

Гость||

Не долго музыка играла)

Имя: Гость
Комментарий:

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