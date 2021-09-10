В Пензе водители пожаловались на пробки после открытия моста

10.09.2021 | 10:02

Пензенские водители пожаловались на автомобильные заторы, образовавшиеся в Пензе утром в пятницу, 10 сентября, то есть на следующий день после возобновления движения по реконструированному Бакунинскому мосту.

По словам горожан, в утренний час пик им пришлось стоять на улицах Свободы и Нейтральной.

«Пробки от Бакунинского моста и дальше (ДШИ «Лира»). Время 8:20», - рассказала интернет-пользовательница в Instagram-аккаунте @penza_novosti. Она ехала от нового моста в направлении Заречного и снимала машины, стоявшие на встречной полосе.

Проблему обсудили и в городском водительском сообществе в Viber. Его участники выразили опасение, что движение на въездах на Бакунинский мост будет затруднено часто. Также была высказана версия, что автомобилисты просто еще не привыкли к обновленному пути.

«Либо еще все притираются к новому движению, либо ничего с ремонтом Бакунинского не изменится», - поделился размышлениями один из водителей.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:00, движение затруднено с обеих сторон от моста (на улицах Свободы и Урицкого), а на самом объекте проблем нет, поток едет быстро.