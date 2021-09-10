Общество

В Пензе водители пожаловались на пробки после открытия моста

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Пензенские водители пожаловались на автомобильные заторы, образовавшиеся в Пензе утром в пятницу, 10 сентября, то есть на следующий день после возобновления движения по реконструированному Бакунинскому мосту.

По словам горожан, в утренний час пик им пришлось стоять на улицах Свободы и Нейтральной.

«Пробки от Бакунинского моста и дальше (ДШИ «Лира»). Время 8:20», - рассказала интернет-пользовательница в Instagram-аккаунте @penza_novosti. Она ехала от нового моста в направлении Заречного и снимала машины, стоявшие на встречной полосе.

Проблему обсудили и в городском водительском сообществе в Viber. Его участники выразили опасение, что движение на въездах на Бакунинский мост будет затруднено часто. Также была высказана версия, что автомобилисты просто еще не привыкли к обновленному пути.

«Либо еще все притираются к новому движению, либо ничего с ремонтом Бакунинского не изменится», - поделился размышлениями один из водителей.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:00, движение затруднено с обеих сторон от моста (на улицах Свободы и Урицкого), а на самом объекте проблем нет, поток едет быстро.

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Источник — видео @katy78kon78 в @penza_novosti
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Гость||

Так вам и надо.

Гость||

Закрывай мост

Гость||

Обмыть надобно новый мост согласно русской традиции. А Недопёкина не проставилась

Гость||

Да все нормально. Просто пошедший поток на Горбатом теперь не дает свободно вливаться с Нахаловки. Это утрясется.

Гость||

Патамушта перед тем как открывать мост, нужно было сначала ворота заварить!

Гость||

А что изменилось после ремонта моста? Как были пробки так и останутся, схема движения не изменена, нового проезда под ЖД не сделали, проезд через рынок не открыли. Потраченный миллиард пользы городу не принес

Гость||

Лоси не чер шуист ломанулись а по новому мосту, теперь помёт зареченский везде будет

Гость||

очень верно сказано.что мудрили.толку......

Гость||

Гость писал(a):

А что изменилось после ремонта моста? Как были пробки так и останутся, схема движения не изменена,
Вы дурачок? Разгрузились соседние мосты, и очень заметно. Плюс пробка на переезде по Кустанайской исчезла.

Гость||

Если мост открыли,то ,что все хотят ехать со скоростью 100 км/ч?Да вереница машин,но едут же, а уж если скорость небольшая, то все недовольны

Гость||

Пока не развяжут узел Ерик-Транспортная-Горбатов переулок там всегда будут пробки , а они этого не сделают значит там всегда будет пробка.

Гость||

Нужно достроить мост БХУХО до конца.

Гость||

Гость писал(a):

Нужно достроить мост БХУХО до конца.
Такого моста больше нет в Пензе.

Гость||

Нужно сделать прокол под базарной площадью

Гость||

Гость писал(a):

А что изменилось после ремонта моста? Как были пробки так и останутся, схема движения не изменена, нового проезда под ЖД не сделали, проезд через рынок не открыли. Потраченный миллиард пользы городу не принес
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Имя: Гость
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