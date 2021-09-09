Стали известны подробности исчезновения трех детей из Сурска

09.09.2021 | 12:30

В региональном следственном управлении СК РФ прокомментировали инцидент с тремя пропавшими детьми.

8 сентября два брата 7 и 11 лет, а также 11-летняя сестра решили вечером уйти из дома в Сурске, испугавшись, что родители накажут их за шалость.

Ребята намеревались попасть к бабушке, которая живет в селе Колдаис Шемышейского района. Вскоре мать их хватилась и сообщила о случившемся в полицию.

Были немедленно организованы поиски, к которым привлекли и сотрудников пожарно-спасательного центра.

«Около 2:00 9 сентября малолетние добрались пешком до одного из сел Шемышейского района, где обратились за помощью к местной жительнице. В настоящее время они переданы матери. По имеющейся информации, в отношении детей за период их отсутствия дома каких-либо противоправных действий не совершено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас по факту случившегося следователи проводят проверку. Они установят причины и обстоятельства исчезновения детей, оценят условия их воспитания и отношения в семье. По результатам проверки примут процессуальное решение.